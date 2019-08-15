Олег Кононов: «Шюррле способен действовать на четырех позициях»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии ответного матча отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» рассказал о позиции Андре Шюррле в тактической расстановке команды.

«Мы играем 4-3-3, — рассказал Кононов в эфире «Матч Премьер». — Но иногда стараемся быть более гибкими в тактике. Шюррле будет помогать Понсе. Он не меняет свою позицию. Просто Андре способен действовать на четырех позициях. Он так действовал и в Германии, и в Англии, и в «Челси» при Моуринью.

Чтобы не пропускать в каждой игре, нужно разбирать моменты. Донести не только на словах, но и на тренировках. Индивидуально работать. Очень хотелось бы, чтобы мы как можно меньше пропускали, как можно больше забивали и очень строго играли в отборе мяча".