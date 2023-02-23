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Сегодня, 16:56

Пресс-атташе «Спартака»: «Сын Андрея Аршавина выбрал правильные цвета»

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал опубликованное фото, на котором сын бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина проходит посвящение в спартаковцы.

«Говорил ранее и повторю — сын Андрея выбрал правильные цвета, молодец. Главное, чтобы на поле он превзошел талант отца», — приводит «РБ Спорт» слова Зеленова.

Ранее бывшая супруга Аршавина Юлия Барановская рассказал, что ее ребенка зачислили в футбольную секцию Академии «Спартака» благодаря помощи тренера и селекционера Рохуса Шоха, который подсказал, как им действовать.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/press-attashe-spartaka-sy-n-arshavina-vy-bral-pravil-ny-e-tsveta/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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