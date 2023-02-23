Пресс-атташе «Спартака»: «Сын Андрея Аршавина выбрал правильные цвета»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал опубликованное фото, на котором сын бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина проходит посвящение в спартаковцы.

«Говорил ранее и повторю — сын Андрея выбрал правильные цвета, молодец. Главное, чтобы на поле он превзошел талант отца», — приводит «РБ Спорт» слова Зеленова.

Ранее бывшая супруга Аршавина Юлия Барановская рассказал, что ее ребенка зачислили в футбольную секцию Академии «Спартака» благодаря помощи тренера и селекционера Рохуса Шоха, который подсказал, как им действовать.