Нобель Арустамян: «В посткоронавирусном мире упадут цены и будет много обменов»

Известный комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян в прямом эфире в Instagram «СЭ» — о спортивном рынке после эпидемии коронавируса.

— В посткоронавирусном мире рынок сам найдет правильные цены и зарплаты, — отметил Арустамян. — Большая проблема — как клубы будут покрывать платежи по трансферам, заключенным перед пандемией. Будет большое количество обменов и снижение трансферных цен. В нашем футболе тоже упадут цены и контракты. Не стоит ожидать, что к нам будут приезжать футболисты, которые стоят десятки миллионов евро.

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