Названа символическая сборная Европы 2021 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную Европы 2021 года по своей версии.

Сборная Европы 2021 года по версии IFFHS:

— вратарь — Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», сборная Италии);

— защитники — Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (оба — «Ювентус», сборная Италии), Рубен Диаш («Манчестер Сити», сборная Португалии), Сесар Аспиликуэта («Челси», сборная Испании);

— полузащитники — Нголо Канте («Челси», сборная Франции), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии), Жоржиньо («Челси», сборная Италии);

— Нападающие — Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции), Роберт Левандовски («Бавария», сборная Польши), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии).

Запасные: Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии), Жоау Канселу («Манчестер Сити», сборная Португалии), Эрлин Холанн («Боруссия Дортмунд, сборная Норвегии), Антонио Рюдигер («Челси», сборная Германии), Карим Бензема («Реал», сборная Франции), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии), Томас Мюллер («Бавария», сборная Германии).

Тренером символической сборной был выбран наставник «Челси» Томас Тухель.