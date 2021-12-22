Российский тренер рассказал, как от него отказались в Эстонии из-за гражданства

Главный тренер «Динамо-Владивосток» Сергей Бойко рассказал, как от него отказались в Эстонии из-за гражданства.

«У меня было два предложения из Эстонии, но в итоге отказали в последний момент из-за того, что у меня российское гражданство, — приводит слова Бойко Sport24. — Отец у меня был военным, я родился на Украине. И, наверное, в Эстонии думали, что у меня украинское гражданство. Но потом, когда начали общаться... Для них Украина и Россия оказались разными вещами. У меня папа — украинец, мама — русская. Я вот никак не могу это поделить. А для них разница есть».

Помимо «Динамо-Владивосток» 50-летний специалист также возглавлял «Муром», «Иртыш», «Вологду», «Подолье», «Зенит-Ижевск», «Знамя Труда», «Торпедо-РГ», «Нара-Десна» и ереванский «Арарат».