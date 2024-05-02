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Сегодня, 07:00

ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало трансляции матча Кубка России

ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче Кубка России 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист ЦСКА Антон Заболотный.
Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА 2 мая дома в Москве примет «Зенит» в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.15 по московскому времени.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Зенит» на канале «Матч ТВ» начнется в 18.15 мск. В прямом эфире кубковую игру также бесплатно покажут на сайте matchtv.ru.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния между ЦСКА и «Зенитом». В матч-центре будут доступны ключевые моменты встречи в Москве.

Ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая. Игра на стадионе «Газпром Арена» начнется в 20.45 мск.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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