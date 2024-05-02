«Ростов» и «Балтика» сыграют в матче Кубка России 2 мая

«Ростов» и «Балтика» 2 мая встретятся в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19.15 мск.

Видеотрансляция встречи «Ростов» — «Балтика» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской. Начало прямого эфира — в 19.10 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов кубкового противостояния 2 мая.

«Ростов» вместе с главным тренером Валерием Карпиным в 1-м этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России прошел «Урал» (3:1). «Балтика» выбыла в Путь регионов после поражения от ЦСКА (0:3) в полуфинале Пути РПЛ.

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