Легендарный бразильский футболист Пеле выписали из больницы, сообщает Reuters.

По информации источника, пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре.

81-летний бразилец был госпитализирован 8 декабря для планового лечения после операции.