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Пеле выписали из больницы

23 декабря, 23:25

Легендарный бразильский футболист Пеле выписали из больницы, сообщает Reuters.

По информации источника, пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре.

81-летний бразилец был госпитализирован 8 декабря для планового лечения после операции.

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/lifestyle/sports/pele-discharged-is-stable-hospital-says-2021-12-23/?taid=61c4d54592a8110001a56582&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

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Анна Горшкова все материалы автора
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