Игнатов: «Играли на чужом стадионе как дома»

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«У нас происходит очень хорошая ротация. Слишкович всем дает игровое время в атаке и центре поля. Да и в обороне. Паша Маслов сегодня вышел вместо Бабича и уверенно сыграл. Спасибо нашим болельщикам, что пришли, потому что мы играли на чужом стадионе как дома. Это придало нам много сил и помогло победить», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Игнатова.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник красно-белых определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14-16 мая.