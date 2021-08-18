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На Украине заявили, что обойдут Россию в таблице коэффициентов УЕФА

11:50
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Известный украинский журналист Артем Франков заявил, что украинские клубы в скором времени смогут обойти Россию в рейтинге УЕФА.

17&nbsp;августа. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Шахтер&raquo; Д&nbsp;&mdash; 0:1.Обыграв «Монако», «Шахтер» стал ближе к Лиге чемпионов. Теперь команде Головина нужно побеждать в Харькове

«У меня нет иллюзий насчет высокого класса украинских клубов. Мы тоже потеряли два клуба в самом начале. Но и российский футбол потерпел крах. Неужели такая плохая система подготовки клубов? И лимит видит нелепо, и дороговизна российских игроков... Мне кажется, сейчас ведущие украинские клубы сильнее, чем российские. Уж больно «чахлотело» выглядит Россия в еврокубках. Украина обойдет Россию в таблице. Это может случиться. Но перед украинскими клубами не должна стоять задача опередить Россию. Зачем? Если вы в кризисе. Нужно равняться на других, более сильных», — сказал Франков «СЭ».

Напомним, на прошлой неделе «Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4, а «Рубин» уступил польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.

Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций, а Россия опустилась на девятую строчку в рейтинге.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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