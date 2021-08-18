Обыграв «Монако», «Шахтер» стал ближе к Лиге чемпионов. Теперь команде Головина нужно побеждать в Харькове

Монегаски потерпели домашнее поражение, а российский легионер отыграл 60 минут.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) — «Шахтер» Д (Украина) — 0:1 (0:1)

Гол: Педринью, 19.

«Монако»: Маецки, Сидибе, Кайю Энрике, Марипан, Бадиашиле, Головин (Диоп, 60), Тшуамени, Фофана (Жан Лукас, 46), Бен-Йеддер (Боаду, 67), Фолланд, Мартинш (Диатта, 68).

«Шахтер»: Трубин, Марлон, Матвиенко, Додо, Витао, Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антониу, Тете (Марлос, 89), Педринью (Патрик, 46), Соломон (Коноплянка, 66), Траоре (Сикан, 90).

Предупреждения: Степаненко, 87. Патрик, 90.

17 августа. Монако. Стадион «Луи II».

Самый сильный соперник

«Это самый сильный соперник, который только мог попасться нам в плей-офф. Это маститая команда, привыкшая к лигочемпионским матчам. Они будут фаворитом в нашей паре, но мы верим в свои силы и качества», — такой была первая реакция Нико Ковача на новость о том, что последним барьером на пути «Монако» в Лигу чемпионов станет «Шахтер».

С этим сложно было спорить из-за опыта «горняков», их усилившегося летом состава и прихода на пост главного тренера одного из самых сильных итальянских тренеров Роберто Де Дзерби. Его «Сассуоло» при скромных возможностях был одной из самых играющих команд серии А, что идеально вписывается в философию «Шахтера» с его обилием бразильских легионеров.

И, надо сказать, оранжево-черные начали новый сезон мощно. Единственная осечка — домашний проигрыш «Александрии» (1:2) в паузе между двумя играми 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Генка». Правда, в национальном первенстве «Шахтер» сыграл смешанным составом, однако противостояние с бельгийцами показало как традиционную мощь нападения вице-чемпионов Украины, так и очевидные проблемы в обороне. Соперник регулярно ловил увлекавшихся наступлением «горняков» на встречных атаках и доводил дело до голевых моментов.

И в этом виделся шанс «Монако», который провалил старт чемпионата Франции. Одно очко в матчах с командами из нижней части таблицы по итогам прошлого сезона — это неудача даже с поправкой на игру наполовину резервным составом. При этом все без исключения отмечали, что с процентом владения мячом выше 70 процентов монегаски не могли взломать низкий блок обороны. Как метко отметил Тшуамени, соперники теперь относятся к «Монако» иначе и окапываются у своей штрафной.

Прессинг против контроля

Де Дзерби все это, бесспорно, отметил и сделал выводы: «Шахтер» с первых минут забрал мяч под контроль, но при этом не форсировал события и не оголял зоны для контратак «Монако». Быстро перестраиваясь после потерь, «горняки» перекрывали пространство и заставляли хозяев переходить в позиционное нападение, а с этим у команды из княжества проблемы. Долгое время вспомнить можно было лишь не таивший опасности дальний удар Головина. «Шахтер» же свой шанс нашел, когда Педринью на входе в штрафную легко обвел Бадиашиля. Проводивший первый официальный матч после Кубка Америки Марипан просчитался с подстраховкой, и у Маецки, который оказался в воротах благодаря травме Лекома и болезни Нюбеля, не имел шансов спасти команду.

А вот у Головина пока дела неважно. «Шахтер» уже повел ?



Педриньо просочился в штрафную «Монако», пропихнул мяч и забил ??



Ждем ответа от Сани на Матч ТВ:https://t.co/IPONxPQZ5E pic.twitter.com/0Uw7BeKlVi — Матч ТВ (@MatchTV) August 17, 2021

Начало — хуже не придумаешь. Однако у Ковача тоже были свои козыри. Во-первых, стандарты Головина, после одного из которых из отличной позиции промахнулся Бадиашиль. Во-вторых, агрессивный прессинг, с середины тайма превратившийся для «Шахтера» в проблему. Отбор мяча давал «Монако» возможность создавать численное преимущество и, соответственно, опасные моменты. Бен Йеддер, Фолланд, снова Бен Йеддер — количество ударов не перерастало в качество и голы только в силу неточности монегасков и уверенной игре Трубина. В концовке первого тайма он выручил, вытянув из угла удар в противоход от Тшуамени.

Вторая половина, на которую «Монако» вышел уже без Фофана и с Жеаном Лукасом, началась с похожего эпизода, но после атаки Головина мяч пошел с наклевом, и достать его из-под дальней штанги вратарю было не в пример сложнее. И это был последний памятный момент с участием российского полузащитника — на 60-й минуте его сменил Диоп. В том же стиле — молодость и задор вместо опыта — были выдержаны и последующие перестановки Ковача: Диатта и Боаду вместо Бен Йеддера и Желсона Мартинша. Желания было много, но только в концовке случилось попадание Боаду в штангу. Трубин, впрочем, контролировал ситуацию. Это можно сказать и о «Шахтере», который подтвердил выданные Ковачем авансы. Теперь «Монако» нужно обязательно забивать и побеждать в Харькове.