Александр Мостовой: «В России только Москва, а уже потом остальные города»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о разнице качества жизни в Москве и других городах России.

«Большая разница между Россией и Европой и то, что мне прям бросилось в глаза, что средний уровень жизни в любом европейском городе отличный. Это то, чего нет у нас в России. У нас только Москва, а уже потом остальные города», — приводит слова Мостового Sport24.

В Европе Мостовой выступал за «Кан», «Бенфика», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».