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Сегодня, 17:25

Черданцев заявил, что не хотел бы оказаться в прошлом из-за риска быть сожженным

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Георгий Черданцев.
Фото Global Look Press

Комментатор Георгий Черданцев ответил на вопрос о путешествиях во времени.

«Что касается прошлого, у меня очень сложное восприятие. Думаю, что люди того времени примерно минут через пять сожгли бы меня на костре или посадили на кол, признав каким-нибудь демоном, в зависимости от того, в какой стране я бы оказался. Поэтому это рискованное мероприятие», — приводит слова Черданцева «Спорт День за Днем».

Черданцев снялся в сериале «Казачок», в котором рассказывается про подростка, попавшего в прошлое.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
Георгий Черданцев
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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