«Реал» — «Бавария»: гол хозяев не засчитали из-за фола в атаке

Арбитр Шимон Марциняк отменил гол «Реала» в ответном матче против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов.

На 71-й минуте мадридцы поразили ворота мюнхенцев после углового. После просмотра видеоповтора Марциняк отменил взятие ворот из-за фола Начо на Йозуа Киммихе перед голом.

За три минуты до этого «Бавария» открыла счет встречи.

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первый матч между командами завершился вничью — 2:2.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Бавария».