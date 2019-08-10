Матвей Сафонов: "Устали после "Рубина", полежали на поле и пошли радоваться в раздевалку"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов после победы над "Рубином" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России заявил, что результат закономерен, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. 20-летний россиянин рассказал также о настрое на победу, который позволил команде не только удержать счет, но и создавать голевые моменты.

– По тому, как работала моя команда, в том числе в обороне, я считаю результат справедливым, – отметил Сафонов. – Выложились на все 100 процентов. Не хватало сил, ребята выжимали из себя все, что было. Вдесятером играли весь второй тайм. У меня язык не повернется сказать, что результат несправедлив.

– Весь второй тайм "Рубин" играл верховыми забросами в штрафную. Не было ли у вас волнения?

– Я делал свою работу, ничего серьезного не было. "Рубин" ничего не мог сделать, кроме как забрасывать мяч на высоких ребят. И все, мы с этим справились.

– Что сказали тренеры в перерыве? Как перестраивали команду?

– Сказали, что будет тяжело и нужно выложиться на 100 процентов. Что мы и сделали. Работали на контрвыпадах, когда были силы. Плюс новые ребята, выйдя на замену, освежили игру. Мы могли забивать второй-третий мяч, так что, думаю, мы справились.

– Насколько тяжело было играть физически после матча с "Порту"?

– Трудновато было ближе ко второму тайму. А так ребята вышли заряженными, а когда у тебя есть настрой на победу, можно компенсировать этим тяжесть движения или нехватку сил. Плюс следующий матч – с "Порту" – он близко, и будет тяжело, но все ребята понимают, что это Лига чемпионов, и нужно выложиться полностью.

– Что было в раздевалке после игры? Усталость или счастье?

– Усталость была тоже, потому что я видел, как некоторые ребята еще на поле после финального свистка легли. Они устали, всем было тяжело. Еще 7 минут добавили. Я слышал, как говорили: "Почему семь? Почему так много?". Полежали на поле, отдохнули, в раздевалку пришли и порадовались.