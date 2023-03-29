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29 марта, 23:41

Массажист Ларин: «Горлуковичу наложили 10 швов, а он на второй тайм готовится выходить»

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Массажист Николай Ларин, работающий с 1980-х годов в московских клубах, рассказал, как Сергей Горлукович повел себя после травмы икроножной мышцы.

«Сергей — уникальный человек. Раньше, когда играли на скользких полях, футболисты в бутсы вкручивали винты в шипы, перекусывали шляпки. Судьи проверяли бутсы перед выходом игроков на поле, но часто не замечали эти миллиметры. Но этого было достаточно, чтобы нанести серьезную травму. В одной из игр за «Локомотив» Горлуковичу рассекли икроножную мышцу, доктор наложил десять швов. Смотрю, он на второй тайм готовится выйти. Семин опешил: «Ты куда, Сергей?» «Сейчас я всех порву», — отвечает. Еле удержали», — цитирует Ларина «РБ Спорт».

Сергей Горлукович выступал с 1980 по 2002 год. За это время он успел стать олимпийским чемпионом 1988 года в составе сборной СССР, а также четырежды становился чемпионом России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-larin-gorlukovichu-nalozhili-desyat-shvov-i-on-govorit-sejchas-ya-vseh-porvu/
Сергей Горлукович
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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