Энцо Фернандес рассказал, что изменилось в «Челси» с приходом Почеттино

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, что изменилось в команде с приходом Маурисио Почеттино на пост главного тренера. Он отметил, что специалист привнес порядок и идентичность.

«Рабочая этика вышла на другой уровень. Это всё изменило в положительную сторону, команда сейчас работает на полную», — цитирует Фернандеса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).