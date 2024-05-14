Стало известно время начала Суперфинала Кубка России сезона-2023/24

Суперфинал FONBET Кубка России сезона-2023/24, который состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве, начнется в 18.00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба турнира в своем Telegram-канале.

В решающем матче встретятся победители противостояния ЦСКА — «Зенит» и «Балтика» — «Спартак».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, обыгравший в финале прошлого сезона «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пен. 6:5).