Канчельскис: «Веду переговоры с одним клубом. Думаю, на следующей неделе наступит ясность»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в скором времени может возобновить свою тренерскую карьеру.

«Да, я действительно веду переговоры с одним клубом, посмотрим, что будет дальше. Мне это очень интересно. Думаю, на следующей неделе наступит ясность. Что за клуб? Пока не могу сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был узбекский «Навбахор», который он покинул в октябре 2020 года.

Также в качестве главного тренера Канчельскис работал в российских «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Солярисе» и латвийской «Юрмале».