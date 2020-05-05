Marca: ФИФА разрешит проводить пять замен при возобновлении сезона

ФИФА разрешит производить пять замен по ходу матча во время возобновления сезона, сообщает Marca.

По сведениям источника, соответствующий документ будет опубликован на следующей неделе. Командам будут даны три временных слота во время игры, когда можно будет производить замены. Замены в перерыве останутся разрешенными.

Пять замен должны уменьшить количество травм из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 696 506 человек. Зафиксирован 256 122 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 225 923 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 225 063 человека. Далее идут — Испания (250 561), Италия (213 013), Великобритания (194 990) и Франция (170 551).

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 155 370 человек, 19 865 выздоровело, 1 451 человек умер.