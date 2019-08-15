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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Линеделефом

15 августа 2019, 16:35
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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать новый контракт с защитником Виктором Линделефом до 2025 года. По новому соглашению 24-летний швед может зарабатывать 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Sky Sports.

Линделеф перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из «Бенфики» за 35 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне защитник проел за «МЮ» во всех турнирах 40 матчей и забил 1 гол.

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