«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Линеделефом

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать новый контракт с защитником Виктором Линделефом до 2025 года. По новому соглашению 24-летний швед может зарабатывать 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Sky Sports.

Линделеф перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из «Бенфики» за 35 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне защитник проел за «МЮ» во всех турнирах 40 матчей и забил 1 гол.