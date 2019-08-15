«Лудогорец» вновь разгромил «ТНС» и вышел в следующий раунд Лиги Европы

«Лудогорец» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил валлийский клуб «ТНС» со счетом 4:0.

В первом матче болгары на своем поле были также сильнее соперника — 5:0. Таким образом, «Лудогорец» вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«ТНС» (Уэльс) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:4 (0:2)

Голы: Сверчок, 36 (0:1). Лукоки, 42 (0:2). Сверчок, 77 (0:3). Битон, 90+2 (0:4).

Судья: Тохвер (Эстония).

15 августа. Рексем. Стадион «Racecourse Ground».

Счет по сумме двух матчей — 9:0

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Норчепинг» (Швеция) — 3:1 (0:0)

Голы: Зрихан, 67 (1:0). Хасселбайнк, 72 (2:0). Лауритсен, 82 (2:1). Зрихан, 90+4 (3:1).

Судья: Папапетру (Греция).

15 августа. Беэр-Шева. Стадион «Yaakov Turner Toto Stadium».

Счет по сумме двух матчей — 4:1