«Ливерпуль» одолел «Саутгемптон» во втором туре чемпионата Англии

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде одолел «Саутгемптон» со счетом 2:1.

В составе «красных» отличились Садио Мане и Роберту Фирмину. У «святых» гол на счету Дэнни Ингса.

Еще в одном матче туре «Норвич» на своем поле благодаря хет-трику Теему Пукки переиграл «Ньюкасл» (3:1).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1 (0:0)

Голы: Эрнандес, 61 (0:1). Троссар, 65 (1:1).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Берн, Гросс (Мопей, 67), Преппер, Стивенс, Марч, Маррей (Андоне, 74), Троссар (Муй, 85).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Диоп, Уилшир (Антонио, 46), Лансини, Пабло Форнальс (Ярмоленко, 77), Райс, Эрнандес (Санчес, 83), Снодграсс.

Предупреждения: Масуаку, 76. Райс, 90+4.

Судья: Тэйлор (Англия).

17 августа. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

«Норвич» — «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1 (1:0)

Голы: Пукки, 32 (1:0). Пукки, 63 (2:0). Пукки, 75 (3:0). Шелви, 90+3 (3:1).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Годфри, Льюис (С.Бирам, 90), Ааронс, Штиперманн (Вранчич, 84), Ляйтнер, Трибулль (Теттей, 87), Кантуэлл, Пукки, Буэндия.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Крафт, Дамметт, Ласкеллес, Ритчи, Ки Сон Ен (Лонгстафф, 74), Шелви, Хэйден, Альмирон, Жоэлинтон (Муто, 67).

Предупреждения: Ааронс, 37. Жоэлинтон, 44. Дамметт, 85. Лонгстафф, 90+1.

Судья: Аттуэлл (Англия).

17 августа. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

«Эвертон» — «Уотфорд» — 1:0 (1:0)

Гол: Бернард, 10.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь (Холгейт, 73), М.Кин, Мина, Сигурдссон, Андре Гомеш, Гбамен, Бернард, Калверт-Льюин (М.Кин, 72), Ришарлисон (Уолкотт, 63).

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Доусон, Холевас, Капуэ (Грэй, 83), Перейра, Дукуре, Хьюз (Уэлбек, 67), Дини, Деулофеу (Клеверли, 79).

Предупреждения: Коулман, 14. Капуэ, 31. Андре Гомеш, 47. Холевас, 59. Перейра, 62.

Судья: Мэйсон (Англия).

17 августа. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Саутгемптон» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:1)

Голы: Мане, 45+1 (0:1). Роберту Фирмину, 71 (0:2). Ингс, 83 (1:2).

«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд (Дженепо, 77), Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу (Ингс, 64), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Адамс (Армстронг, 68).

«Ливерпуль»: Адриан, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер (Фабинью, 74), Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 89), Роберту Фирмину, Салах (Ориги, 79), Мане.

Предупреждения: Ромеу, 36. Александр-Арнолд, 79. Дженепо, 84.

Судья: Марринер (Англия).

17 августа. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Астон Вилла» — «Борнмут» — 1:2 (0:2)

Голы: Кинг, 2 — с пенальти (0:1). Х.Уилсон, 12 (0:2). Дуглас Луис, 71 (1:2).

«Астон Вилла»: Хитон, Эль-Мохамади, Тэйлор, Энгелс, Мингс, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Эль-Гази (Хота, 75), Уэсли, Трезеге (Дэвис, 87).

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, Дэниэлс, Кук, Лерма, Биллинг (Сермен, 46), Кинг, Х.Уилсон (Соланке, 76), Фрэйзер, К.Уилсон.

Предупреждения: Биллинг, 36. Аке, 59.

Судья: Аткинсон (Англия).

17 августа. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».