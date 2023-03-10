Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

Сегодня, 20:22

Кавазашвили не стал никого добавлять к Дасаеву и Акинфееву в списке лучших вратарей мира

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на включение россиян Рината Дасаева и Игоря Акинфеева в список из 50 лучших вратарей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Это прекрасный пример признания величайшего мастерства наших советских и российских вратарей. Заложил все это наш неповторимый Лев Иванович Яшин. Его последователей, Акинфеева и Дасаева, признали не просто в честь уважения ко Льву Ивановичу, а было это сделано в сложнейшее политическое время между Россией и Западом. Получилось, что именно журналисты отбросили всякую русофобию и подошли к выбору с чисто спортивными принципами. Я, как вратарь, счастлив за Дасаева и Акинфеева», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кавазашвили.

Также он ответил на вопрос, кого из россиян можно было бы добавить третьим в список лучших вратарей.

«Давайте не будем гадать. У нас прекрасные две кандидатуры. Куда еще?» — добавил специалист.

Дасаев занял 37-е место в рейтинге, Акинфеев стал 47-й. На первой позиции расположился итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, на второй — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-nikogo-ne-dobavil-k-dasaevu-i-akinfeevu-v-spiske-luchshikh-vratarey-mira
Анзор Кавазашвили
Игорь Акинфеев
Ринат Дасаев
Футбол
3
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Чалый назвал главное препятствие на пути вступления крымских клубов в РФС
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости