Источник: Инфантино на выборах президента ФИФА готовы поддержать 196 федераций

Президент ФИФА Джанни Инфантино имеет большие шансы быть избранным на очередной срок. Как сообщает Financial Times, глава организации заручился поддержкой 196 национальных федераций из 211 в преддверии выборов. Об этом изданию сообщил информированный источник в ФИФА.

Конкуренцию Инфантино может составить швейцарец Рамон Вега, который рассчитывает привлечь на свою сторону тех, кто не согласен с политикой ФИФА, однако его шансы даже на регистрацию в качестве кандидата оцениваются невысоко.

Напомним, что Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Регистрация кандидатов завершается 5 февраля, а 5 мая их имена опубликует ФИФА после проверки заявок. Выборы президента ФИФА пройдут в Париже 5 июня.