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Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пеле.
Фото Global Look Press

Имя трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле включили в словарь португальского языка, сообщается на странице Пеле в Twitter.

«Король официально в словаре! Он — «Пеле в баскетболе». Она — «Пеле в теннисе». Выражение, которое уже использовалось для обозначения лучшего в своем деле, теперь увековечено на страницах словаря! Вместе мы вошли в историю и ввели имя короля футбола в наш португальский язык. Пеле означает «лучший», — говорится в публикации.

На фотографии, прикрепленной к посту, написано: «Пеле. Тот или та, кто выходит за рамки обычного, тот или та, кто в силу своего качества, ценности или превосходства не может быть превзойден ничем или никем, как Пеле, которые считается величайшим спортсменом всех времен; исключительный, несравненный, уникальный».

Значение слова Пеле в словаре.
Pele, Фото Twitter

Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Он был единственным футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).

Источник: Twitter Pele
Пеле
Футбол
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