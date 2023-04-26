Чеферин заявил, что УЕФА хочет ввести потолок зарплат
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о планах по введению потолка зарплат в Европе.
«Удивительно, но все согласны. Большие и маленькие клубы, государственные команды, клубы, принадлежащие миллиардерам, все согласны. В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты будут зашкаливать, то конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что если пять клубов всегда будут побеждать, то это больше не имеет смысла.
Но это должно быть коллективное соглашение — каждой лиги и УЕФА. Потому что если мы сделаем это, а другие лиги — нет, то это не имеет смысла. Надеюсь, это удастся осуществить как можно скорее», — приводит слова Чеферина ВВС.
Президент УЕФА отметил, что с 2024 года будет действовать правило, по которому можно будет тратить до 70 процентов доходов на зарплаты и трансферы.
«На данный момент мы пришли к новому правилу, которое начнет действовать после 2024 года. По нему можно будет тратить до 70 процентов доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но эта мера недостаточна, потому что 70 процентов от дохода в пять миллиардов — это довольно много», — заявил Чеферин.
Президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о возможности введения лимита зарплат в футболе в марте, и эта тема также находится в поле зрения руководящего органа европейского футбола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4