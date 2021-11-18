Это'О стал кандидатом на пост президента Камерунской федерации футбола

Бывший нападающий сборной Камеруна Самюэль Это'О сообщил, что выставил свою кандидатуру на выборы президента Камерунской федерации футбола.

«Я официально выставил свою кандидатуру на предстоящие выборы президента Камерунской федерации футбола, — написал Это?О в Instagram. - Для меня это большая честь. Надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш футбол на новый уровень».

Напомним, что Это?О четыре раза признавался лучшим игроком года в Африке, а также является лучшим бомбардиром сборной Камеруна с 56 голами в 118 играх.