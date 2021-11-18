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Это'О стал кандидатом на пост президента Камерунской федерации футбола

13:24
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Бывший нападающий сборной Камеруна Самюэль Это'О сообщил, что выставил свою кандидатуру на выборы президента Камерунской федерации футбола.

«Я официально выставил свою кандидатуру на предстоящие выборы президента Камерунской федерации футбола, — написал Это?О в Instagram. - Для меня это большая честь. Надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш футбол на новый уровень».

Напомним, что Это?О четыре раза признавался лучшим игроком года в Африке, а также является лучшим бомбардиром сборной Камеруна с 56 голами в 118 играх.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWYuz36NbHA/

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Карен Саркисян все материалы автора
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