Федерация футбола Камеруна сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом в сборной

В сборной Камеруна выявлено четыре случая заражения коронавирусом, сообщает Федерация футбола страны.

Команда через неделю должна была встретится со сборной Буркина-Фасо в Кубке африканских наций.

Коронавирусом заразились Пьер Кунде Малонг, Жан Эфала, Майкл Нгадеу Нгаджуи и Кристиан Бассогог. Все они отправлены на карантин.

Ранее случаи заражения были обнаружены в сборных Алжира, Кот-Д'Ивуара и Марокко.