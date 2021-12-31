Федерация футбола Камеруна сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом в сборной
09:46
В сборной Камеруна выявлено четыре случая заражения коронавирусом, сообщает Федерация футбола страны.
Команда через неделю должна была встретится со сборной Буркина-Фасо в Кубке африканских наций.
Коронавирусом заразились Пьер Кунде Малонг, Жан Эфала, Майкл Нгадеу Нгаджуи и Кристиан Бассогог. Все они отправлены на карантин.
Ранее случаи заражения были обнаружены в сборных Алжира, Кот-Д'Ивуара и Марокко.
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