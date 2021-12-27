Левандовски признан лучшим бомбардиром 2021 года по версии Globe Soccer Awards
Футболист «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим бомбардиром 2021 года по версии Globe Soccer Awards.
Также он получил награду лучшего игрока по мнению Tik Tok болельщиков.
В 2021 году 33-летний форвард забил 69 мячей во всех турнирах, выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны.
12-я церемония Globe Soccer Awards проходит в Дубае на всемирной выставке «Экспо-2020».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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