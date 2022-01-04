Умер чемпион СССР Анатолий Куксов

По информации «СЭ», ночью в Луганске на 73-м году жизни умер легендарный футболист «Зари», Анатолий Куксов.

Всю футбольную карьеру Куксов выступал за «Зарю», в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Также он дважды выходил в финал Кубка СССР вместе с командой из Луганска. В 1972 году Куксов стал бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной Советского Союза.

Куксов завершил карьеру в 1985 году, после чего стал тренером. Он работал с «Зарей», запорожским «Металлургом», «Азовцем», «Авангардом» и «Горняком» (оба клуба — из города Ровеньки) и луганским «Коммунальником».