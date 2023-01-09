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Сегодня, 10:15

Бора Милутинович неожиданно ответил, кого считает лучшим футболистом мира всех времен

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бора Милутинович.
Фото Global Look Press

Серб Бора Милутинович, рекордсмен чемпионатов мира по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах (пять, четыре из которых вышли из группы), в интервью обозревателю «СЭ» дал неожиданный ответ, кого считает лучшим футболистом всех времен.

— Оба ваших брата, в отличие от вас, выступали на чемпионатах мира как футболисты?

— Да. И лучшим игроком мира всех времен считаю своего старшего брата Милоша, а лучшими голами — его четыре мяча лиссабонскому «Спортингу» за «Партизан» в домашнем матче Кубка европейских чемпионов в первом сезоне этого турнира-1955/56. Он стал тогда лучшим снайпером главного еврокубка!

Никогда не завидовал, что он сыграл на чемпионатах мира 1954 и 1958 годов (еще один брат Милорад — только в 58-м), а я нет. Я чистил Милошу бутсы — мне этого хватало. Как бы он забивал Франции в 54-м в грязных бутсах с комьями земли?! А ведь его гол тогда стал победным и вывел нашу команду в плей-офф.

Бора Милутинович. «Пошел бы в Россию пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре

Футбол
Чемпионат мира по футболу
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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