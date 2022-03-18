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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Бахарева

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника команды Алексея Бахарева.

«ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении пресс-службы.

Бахарев скончался на 46-м году жизни. Он выступал за «Спартак» в 1997 году. Вместе с командой Бахарев стал чемпионом России-1997/98.

Источник: https://spartak.com/news/2022-03-18-umer_aleksey_bakharev/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Экс-футболист «Спартака» и «Шахтера» Алексей Бахарев умер на 46-м году жизни

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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
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 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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