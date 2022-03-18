«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Бахарева

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полузащитника команды Алексея Бахарева.

«ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении пресс-службы.

Бахарев скончался на 46-м году жизни. Он выступал за «Спартак» в 1997 году. Вместе с командой Бахарев стал чемпионом России-1997/98.