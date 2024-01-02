Дасаев: «Мне не нравится идея Буффона увеличить площадь ворот»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на инициативу экс-голкипера сборной Италии Джанлуджи Буффона увеличить площадь ворот в футболе.

«В футболе ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Вот откуда Буффон взял эту идею?! Сейчас ничего не надо выдумывать. Если мы всю жизнь играем в таких воротах, то в чем смысл сейчас что-то менять? Мне идея Буффона не нравится. Не надо выдумывать что-то новое. Что было изначально в этой игре, то пускай и остается. Честно, мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!» — приводит слова Дасаева Sport24.

Высота современных ворот составляет 2,44 м, а ширина — 7,32 м.