Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

Сегодня, 13:49

Дасаев: «Мне не нравится идея Буффона увеличить площадь ворот»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на инициативу экс-голкипера сборной Италии Джанлуджи Буффона увеличить площадь ворот в футболе.

«В футболе ничего не надо увеличивать, тем более ворота! Вот откуда Буффон взял эту идею?! Сейчас ничего не надо выдумывать. Если мы всю жизнь играем в таких воротах, то в чем смысл сейчас что-то менять? Мне идея Буффона не нравится. Не надо выдумывать что-то новое. Что было изначально в этой игре, то пускай и остается. Честно, мы всеми этими выдумываниями и так замучили футбол!» — приводит слова Дасаева Sport24.

Высота современных ворот составляет 2,44 м, а ширина — 7,32 м.

Источник: Sport24
Джанлуиджи Буффон
Ринат Дасаев
0
Читайте также
Велогонщик Роан Деннис насмерть задавил свою жену Мелиссу Хоскинс
Новый чемпион РПЛ и «Золотой мяч» Беллингему вошли в список футбольных прогнозов на 2024 год
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крунич: «На месте Слуцкого не участвовал бы в таких шоу. Тренер должен быть тренером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости