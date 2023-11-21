Дик Адвокат сообщил, что не закончил тренерскую карьеру

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии своей тренерской карьеры.

«Я еще не закончил (тренерскую карьеру, — прим. «СЭ»). Дальнейшая работа зависит от того, какие у меня будут варианты. У меня есть предложения», — сказал Адвокат «СЭ».

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

С 2010 по 2012 год 76-летний голландец являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.