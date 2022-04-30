Валуев высказался о заявлении президента УЕФА Чеферина о санкциях в адрес российских клубов

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на высказывание президента УЕФА Александера Чеферина об участии российских клубов в еврокубках.

«Бог его знает, что он там имел в виду. Стали бы вы строить свои планы на подобном высказывании?» — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Чеферин заявил, что УЕФА должен проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены против российских спортсменов и российского народа.