Президент УЕФА Чеферин о санкциях к России: «Спортсмены не должны страдать»

Президент УЕФА Чеферин заявил, что санкции не должны быть направлены против российских спортсменов

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об отстранении российских клубов и сборной России от участия в международных соревнований.

«Российские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя и не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать», — приводит издание Vecer слова Чеферина.

Также функционер высказался о будущем российских футбольных клубов в еврокубках в следующем сезоне.

«УЕФА в ближайшее время вынесет решение по поводу того, смогут ли российские команды играть в европейских соревнованиях», — добавил Чеферин.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участия в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Также из-за этих санкций «Спартак» не смог поучаствовать в 1/8 финала Лиги Европы, где должен был сыграть против «Лейпцига».