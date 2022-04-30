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Президент УЕФА Чеферин о санкциях к России: «Спортсмены не должны страдать»

Президент УЕФА Чеферин заявил, что санкции не должны быть направлены против российских спортсменов
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александер Чеферин.
Фото Reuters

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об отстранении российских клубов и сборной России от участия в международных соревнований.

«Российские спортсмены чувствуют на себе ограничения, хотя и не виноваты в происходящем. Поэтому следует проявить добрую волю и продемонстрировать, что санкции не направлены ни против российских спортсменов, ни против российского народа. Спортсмены не должны страдать», — приводит издание Vecer слова Чеферина.

Также функционер высказался о будущем российских футбольных клубов в еврокубках в следующем сезоне.

«УЕФА в ближайшее время вынесет решение по поводу того, смогут ли российские команды играть в европейских соревнованиях», — добавил Чеферин.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участия в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Также из-за этих санкций «Спартак» не смог поучаствовать в 1/8 финала Лиги Европы, где должен был сыграть против «Лейпцига».

Источник: https://www.vecer.com/v-soboto/intervju-aleksander-ceferin-bolj-ko-bodo-pljuvali-po-meni-vec-bom-povedal-10279166

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2
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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