Бучнев: «Бывало, у Григоряна вместо разминки танцевали лезгинку»

Российский и армянский вратарь Станислав Бучнев рассказал о необычных методах работы тренера Александра Григоряна, под руководством которого играл в «Машуке-КМВ».

«Григорян говорил: у вас здесь такой накал, что можете поубивать друг друга. Поэтому старался раскрепостить команду. Бывало, вместо разминки танцевали лезгинку — без музыки, под хлопки. Или нужно было зайти в круг и повторить удары из каких-то фильмов или мультиков. Нам нравились его методы. Человек приехал из Первой лиги, из Хабаровска, поэтому все впитывали тот материал, который он давал», — приводит «Чемпионат» слова Бучнева.

Григорян занимал должность главного тренера «Машук-КМВ» в 2013 году.