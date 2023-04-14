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Бучнев: «Сутормину и Сергееву в «Волгаре» сказали: «Полгодика подождите»

Алина Савинова
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Российский и армянский голкипер Станислав Бучнев вспомнил, как в «Волгарь» приезжали на просмотр будущие игроки национальной команды России Алексей Сутормин и Иван Сергеев.

«Я не знаю, кто именно занимался приглашением, просматривал ли игроков сам Юрий Фарзунович. Но у нас был селекционер Миша Крамер. И к нам всегда приезжали люди, не особо известные, но потом заигравшие на высоком уровне. Леша Сутормин приехал, побыл на сборах зимой, а потом уехал. Сказали: «Полгодика подожди — заберем». Вместе с Суторминым из «Строгино» Сергеев приезжал, который теперь в «Зените». Ему тоже сказали подождать, но он не захотел и пошел другим путем. Был в «Волгаре» Осипенко, нынешний капитан «Ростова». Но то ли не договорились, то ли не захотели оставлять. Так что это не разовая акция была — серьезно работали, качественных игроков привозили», — приводит «Чемпионат» слова Бучнева.

Бучнев выступал в «Волгаре» в период с 2014 по 2017 год. С 2020 года он играет в составе ереванского «Пюника».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5068039-eks-vratar-volgarya-sutorminu-s-sergeevym-v-astrahani-skazali-polgodika-podozhdite.html
Алексей Сутормин
Иван Сергеев
ФК Волгарь
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