Бучнев: «Сутормину и Сергееву в «Волгаре» сказали: «Полгодика подождите»

Российский и армянский голкипер Станислав Бучнев вспомнил, как в «Волгарь» приезжали на просмотр будущие игроки национальной команды России Алексей Сутормин и Иван Сергеев.

«Я не знаю, кто именно занимался приглашением, просматривал ли игроков сам Юрий Фарзунович. Но у нас был селекционер Миша Крамер. И к нам всегда приезжали люди, не особо известные, но потом заигравшие на высоком уровне. Леша Сутормин приехал, побыл на сборах зимой, а потом уехал. Сказали: «Полгодика подожди — заберем». Вместе с Суторминым из «Строгино» Сергеев приезжал, который теперь в «Зените». Ему тоже сказали подождать, но он не захотел и пошел другим путем. Был в «Волгаре» Осипенко, нынешний капитан «Ростова». Но то ли не договорились, то ли не захотели оставлять. Так что это не разовая акция была — серьезно работали, качественных игроков привозили», — приводит «Чемпионат» слова Бучнева.

Бучнев выступал в «Волгаре» в период с 2014 по 2017 год. С 2020 года он играет в составе ереванского «Пюника».