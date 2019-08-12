Анчелотти провел телефонный разговор с Икарди

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти провел переговоры по телефону с нападающим "Интера" Мауро Икарди. 60-летний специалист пытался убедить 26-летнего аргентинца перейти в неаполитанский клуб, утверждает Corriere Dello Sport.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" предлагает игроку зарплату в 8 миллионов евро за сезон. Нападающий не входит в планы главного тренера "Интера" Антонио Конте.

Икарди в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Интер", в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.​