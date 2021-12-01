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Аленичев вошел в символическую сборную мира

17:12
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Ромы» Дмитрий Аленичев вошел в символическую сборную мира по версии португальской газеты Record.

Сотрудники издания составили команду для футболистов, родившихся в 1972 году. В основной состав помимо Аленичева также попали Зинедин Зидан, Лилиан Тюрам, Павел Недвед, Ривалдо и другие.

49-летний Аленичев завершил футбольную карьеру в 2006 году. В качестве игрока дважды становился победителем чемпионата Португалии в составе «Порту» (2003, 2004) и с командой выиграл Лигу чемпионов (2004).

Дополнительная информация:

https://t.me/slavanews/2206

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Анна Горшкова все материалы автора
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