Аленичев вошел в символическую сборную мира
17:12
Бывший полузащитник «Спартака» и «Ромы» Дмитрий Аленичев вошел в символическую сборную мира по версии португальской газеты Record.
Сотрудники издания составили команду для футболистов, родившихся в 1972 году. В основной состав помимо Аленичева также попали Зинедин Зидан, Лилиан Тюрам, Павел Недвед, Ривалдо и другие.
49-летний Аленичев завершил футбольную карьеру в 2006 году. В качестве игрока дважды становился победителем чемпионата Португалии в составе «Порту» (2003, 2004) и с командой выиграл Лигу чемпионов (2004).
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