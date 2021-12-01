Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о злоумышленниках, угрожавшим ему в московском кафе.

«Ситуация: пришли пятеро людей, спросили, работал ли я в Узбекистане, я ответил — «Да, работал», — приводит слова Канчельскиса РЕН ТВ. — Двое сразу ко мне — «Вот вы подали в суд», а я не подавал в суд, я подавал в ФИФА. «Вот определенная сумма, если не возьмешь, руки-ноги сломаем, будешь инвалидом».

Экс-игрок также сказал, что неизвестные дали ему понять, что он должен отказаться от суммы, которую по решению ФИФА ему должны выплатить за работу тренером узбекского клуба «Навбахор» — 1,6 миллиона долларов.

«Разговор был минут пять, и все, больше ничего не было. Буквально адекватно вели себя, правда потом разговор был на повышенных тонах, и маты, но потом было сказано, что мы не одни, материться не надо, они прекрасно поняли, развернулись и ушли», — добавил он.

Конфликт произошел 22 ноября в кафе «Оазис» на улице Хромова в Москве. Канчельскис по итогу инцидента обратился с заявлением в полицию.