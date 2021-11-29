Пилоты команды «Формулы-1» «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон приняли участие в церемонии вручения «Золотого мяча». Они вынесли «Золотые мячи» для мужчин и женщин на сцену.

Сначала они находились в шлемах, но выйдя на сцену сняли их. После них на сцену поднялся Фабио Каннаваро, обладатель «Золотого мяча» 2006 года.

Церемония вручения награды проходит 29 ноября в Париже.