Генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко, комментируя позицию клуба в вопросе возможного создания так называемого чемпионата СНГ, выразил мнение, что пока в обсуждении проекта не прозвучало никакой конкретики.

- Считаю объединение чемпионатов малоперспективной идеей. Прежде всего, возникает вопрос, как будет распределяться еврокубковая квота, - сказал Стеценко. - Если, к примеру, украинский клуб занимает место во второй половине турнирной таблицы, но при этом будет вторым или третьим среди команд нашей страны, он получит право играть в Европе, или нет? Есть много других моментов, вариантов решения которых мы пока что не услышали.

В теории, если "Днепру" поступит предложение о вступлении в объединенный чемпионат, которое будет устраивать наш клуб со всех сторон, мы готовы его рассмотреть. Почему бы и нет? Но лично я пока что кроме красивой идеи ничего не вижу. (Андрей ВАРЧАК)