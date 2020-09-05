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«Да, да, да». Шуточное интервью с Андреем Мостовым

16:24
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Сборная России в официальном Twitter опубликовала шуточное интервью с Андреем Мостовым. Хавбеку было задано три вопроса, на которые он дал лаконичные ответы: «Да».

Через несколько минут в Twiter было выложено уже настоящее интервью.

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