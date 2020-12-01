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УЕФА назвал причину поражения Украины в матче со Швейцарией

16:51
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УЕФА аргументировал решение засчитать сборной Украины поражение в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии (0:3), сообщает украинский телеканал «Футбол 1».

По данным источника, мотивационная часть решения Апелляционного комитета УЕФАзложена на 17 страницах, подписанных главой комитета Педро Томасом Маркесом. Так, по его мнению, главной причиной технического поражения сборной Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии.

Из-за вспышки коронавируса в украинской команде врач кантона Люцерн запретил проведение встречи, а УЕФА вынесла решение о поражении команды Андрея Шевченко. После этого украинцы опустились на последнее место группы и покинули элитный дивизион.

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