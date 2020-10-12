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У всех игроков сборной России отрицательные тесты на коронавирус

12 октября 2020, 22:57
Тренировка сборной России. Фото Twitter сборной России
Тренировка сборной России. Фото Twitter сборной России
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По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое, согласно требованиям УЕФА, прошли члены сборной России, все результаты оказались отрицательными.

24 игрока продолжают в Новогорске подготовку к матчу Лиги наций с Венгрией, который пройдет 14 октября на стадионе «Динамо», начало — в 21.45.

Перед матчем с Турцией (1:1) 11 октября россияне из-за подозрительных тестов на коронавирус лишились трех игроков — вратаря Гильерме и защитников Мариу Фернандеса и Георгия Джикию.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1315742447931199494

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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