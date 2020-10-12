У всех игроков сборной России отрицательные тесты на коронавирус
12 октября 2020, 22:57
По итогам сегодняшнего тестирования на коронавирусную инфекцию, которое, согласно требованиям УЕФА, прошли члены сборной России, все результаты оказались отрицательными.
24 игрока продолжают в Новогорске подготовку к матчу Лиги наций с Венгрией, который пройдет 14 октября на стадионе «Динамо», начало — в 21.45.
Перед матчем с Турцией (1:1) 11 октября россияне из-за подозрительных тестов на коронавирус лишились трех игроков — вратаря Гильерме и защитников Мариу Фернандеса и Георгия Джикию.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 10139Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...