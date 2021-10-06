Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Брат Эдена Азара пропустит матч Лиги наций против Франции

Игрок сборной Бельгии Торган Азар пропустит матч Лиги наций против Франции
17:42
Теги:

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар пропустит матч полуфинала Лиги наций против Франции, сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, 7 октября Бельгия проведет полуфинальный матч с Францией. В другой паре Италия встретится с Испанией. Матч за третье место и финал пройдут 10 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
0