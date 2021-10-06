Брат Эдена Азара пропустит матч Лиги наций против Франции
Игрок сборной Бельгии Торган Азар пропустит матч Лиги наций против Франции
17:42
Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар пропустит матч полуфинала Лиги наций против Франции, сообщает пресс-служба национальной команды.
Напомним, 7 октября Бельгия проведет полуфинальный матч с Францией. В другой паре Италия встретится с Испанией. Матч за третье место и финал пройдут 10 октября.
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