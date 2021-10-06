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Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Испании с Италией в Лиге наций

Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Испании с Италией в полуфинале Лиги наций
10:46
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об ожиданиях от матча с Италией в 1/2 финала Лиги наций.

«Рад снова быть в Италии. Я провел здесь прекрасный год в качестве тренера «Ромы». Мне нравится еда, кофе, язык, солнце. Думаю, Италия и Испания очень похожи.

Не люблю заранее волноваться о том, что может произойти. Нам нужно побороться за владение мячом с Италией и навязать свой стиль игры. Есть только один способ победить — играть в своем стиле», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится сегодня, 6 октября. Начало — в 21.45 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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