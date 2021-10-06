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Капелло обвинил Доннарумму в неблагодарности по отношению в «Милану»

Фабио Капелло: «Доннарумма проявил неблагодарность по отношению к «Милану»
18:24
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Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло высказался об уходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана» в «ПСЖ».

Сборная Италии сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций. Игра состоится в Милане на Сан-Сиро. Доннарумма попросил местных болельщиков не освистывать его.

«Надеюсь, что к его просьбе прислушаются, потому что он внес фундаментальный взгляд в победу на чемпионате Европы, — цитирует Капелло Milan Live. — Но я хотел бы сказать, что Доннарумма проявил неблагодарность по отношению к «Милану» своим переходом в «ПСЖ», если учесть то, что клуб сделал для него и его семьи, когда он был ребенком. Ему следовало вести себя по-другому».

Матч Италия — Испания начнется в 21.45 по московскому времени.

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